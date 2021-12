Jovens músicos de Conceição do Coité realizam intercâmbio cultural na Espanha

Entre os dias 2 e 12 de junho, o grupo coiteense Som do Sisal, de Conceição do Coité, estará conectado a Pita-Escuela del Rio Aguas, na cidade de Sorbas, na Espanha, com o projeto “Conexão Semiárido – Do Sertão da Bahia ao deserto da Espanha: Intercâmbio de luteria na construção de instrumentos musicais com Agave”. A viagem de intercâmbio leva o grupo formado por cinco integrantes: Webson Santana, luthier responsável pela construção dos instrumentos do projeto, Welson Ricardo, assistente de luteria, Artur Ariston, artista responsável pela estética dos instrumentos e também assistente de luteria, Josevaldo Nim, coordenador do projeto.

Através de oficinas de luteria, os dois projetos aperfeiçoarão as técnicas peculiares de construção de instrumentos musicais com a madeira de Agave. Uma ação inovadora, de sustentabilidade e empreendedorismo na economia criativa com cooperação entre Bahia e Espanha. A viagem tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Edital de Mobilidade Artística e Cultural 2019 do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia

As atividades acontecerão no centro de educação ambiental Pita-Escuela del Río Aguas, uma organização sem fins lucrativos que está localizada no Sítio Natural Karst em Yesos de Sorbas, no deserto de Almería (Espanha), a área mais árida da Europa. Trata-se de uma iniciativa voltada, principalmente, para crianças e jovens, proporcionando uma educação ambiental baseada na criação artística, na natureza, na vida sustentável e na música. O projeto já tem 25 anos e uma larga experiência com o Agave.

