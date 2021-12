Jovens de Alagoinhas participam de encontro de Ciência

Cerca de 150 estudantes da cidade de Alagoinhas participaram de um encontro do programa Ciência na Escola, que contou com a participação do pesquisador Caio Montalvão. O evento, que teve como objetivo mostrar aos estudantes a importância da pesquisa, as formas de trabalhar com projetos e estimular hábitos de estudos que os tornem cientistas, aconteceu no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Litoral Norte e Agreste Baiano, em Alagoinhas, nesta segunda-feira (1). Na ocasião, os estudantes conheceram a trajetória de Caio, que é ex-aluno da rede estadual, e debateram sobre iniciação científica e trocas de experiências.

De acordo com o palestrante, Caio Montalvão o debate veio para mostrar aos estudantes da rede pública que é possível se tornar um jovem cientista. “Foi um bate papo bem tranquilo, conversamos sobre minha trajetória, como é meu trabalho e sobre o meu projeto ‘Fogão solar e a secção cônica, diminuindo impactos ambientais’, além das minhas participações na Feira de Matemática, em 2017, e na 6ª Feira Nacional de Matemática, no Acre. Eles tiveram a oportunidade de se reavaliarem como estudantes e de pensar, cientificamente, para mostrar o censo crítico e apresentar soluções para melhorar a vida da sociedade”, contou Caio.

