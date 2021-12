Jovem é encontrada por cães da PM após desaparecer em manguezal

Uma jovem de 25 anos foi encontrada nesta segunda-feira, 22, após ficar cerca de 15 horas desaparecida, em um manguezal, na cidade de Valença (distante a 123 km de Salvador).

Responsável pelo caso, a 33ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Valença) atuou com o auxílio das cadelas Kyra (Pastor-belga Malinois) e Sura (Bloodhound), que encontraram a mulher através do faro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a PM foi acionada por meio do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e informada sobre o sumiço da jovem, no distrito de Guaibim, na noite de domingo, 21. Uma equipe do Subgrupamento de Bombeiros Militar também participou das buscas e do resgate.

Após encerrar as buscas na noite de domingo, por conta da baixa luminosidade, a operação foi retomada na manhã desta segunda-feira, quando a jovem foi encontrada pelos animais com suporte do adestrador Antônio.

Com ferimentos leves e desidratada, a jovem foi resgatada, e recebeu os primeiros atendimentos no local, com apoio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e em seguida foi encaminhada para o Hospital de Valença.

adblock ativo