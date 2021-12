Jovem é assassinado após ter casa invadida na zona rural de Conceição do Coité

Um jovem de 21 anos, identificado como Felipe Domingos Araújo da Silva, conhecido como “Dores”, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira, 11, na região do Povoado da Onça, em Conceição do Coité.

De acordo com informações do Calila Notícias, a vítima estava sozinha na residência quando surgiu um carro, por volta das 4h30, na frente da casa. A porta da frente foi arrombada e o jovem, que dormia no sofá, foi acordado com o barulho e tentou fugir pela porta dos fundos, que estava trancada com um cadeado. Ele foi alvejado por dois tiros pelas costas e caiu ao lado do fogão.

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime.

