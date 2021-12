Os moradores da região central da cidade de Cardeal da Slva, no litoral norte baiano, tiveram que deixar as suas casas na madrugada desta quinta-feira, 21, por conta da inundação provocada pela chuva, que causou ainda o transbordamento do rio que corta o município.

Imagens enviadas ao Portal A TARDE por moradores mostram as principais avenidas da cidade cobertas pela água, obrigando as famílias a se protegerem em outros locais. Eles informam que a prefeitura direcionou os desabrigados para escolas da região.

A Prefeitura de Cardeal da Silva informou à reportagem que encaminhou a população para escola Municipal Cristo Rei , a escola Menandro Menahim e a cheche Irmã Dulce. Além disso já foi comprado colchões e cobertores para dar suporte as pessoas abrigadas nestes locais.

Ainda segundo a Prefeitura: "Estamos tomando todas as medidas, doando álcool gel, máscaras, temos assistente social, psicólogo. Pessoas da vigilância sanitária e epidemiológica estão orientando a população e as pessoas desabrigadas a combaterem o coronavirus"

Da Redação Inundação na cidade de Cardeal da Silva deixa moradores desabrigados

adblock ativo