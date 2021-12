Intermunicipal: Oitavas de final tem confronto entre Conceição do Coité e Camamu

O campeonato Intermunicipal de Futebol 2017 chegou às oitavas de final. Das 64 seleções que iniciaram a disputa, apenas 16 seguem lutando pelo título. O confronto entre Conceição do Coité e Camamu, no Estádio Municipal de Coité, acontecerá no próximo domingo (15), às 15h.

A seleção de Conceição do Coité, tetra campeã da competição, se classificou depois de empatar com o time de Caldeirão Grande, fora de casa, por 0 a 0. O time entrou em campo podendo empatar e agora vai poder contar com o apoio da torcida jogando em casa. Já a seleção de Camamu venceu no último domingo (8) o time de Itarantim, por 3 a 1 e garantiu a sua classificação para a próxima fase do campeonato. O jogo de volta acontece no domingo seguinte (22) e o time de Camamu terá a oportunidade de decidir em casa a sua classificação.

A partida será transmitida, ao vivo, pela TVE, canal 10.1.

