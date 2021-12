II Festival de Cultura de Canudos celebra a história e a arte dos canudenses

A segunda edição do Fertival de Cultura de Canudos acontece entre os dias 4 e 5 de outubro e traz como tema "Orgulhosamente, Somos Todos Canudenses". O evento, que será realizado na Concha Acústica da cidade, é a celebração da história de resistência de um povo, através de manifestações artísticas e culturais.

Com apresentações gratuitas de música, teatro, dança, poesia e quadrilhas, o festival também promove inserção de estudantes de todas as idades nas mais variadas artes e cultura local, desenvolvendo novas experiências de aprendizagem.

De acordo com a assessoria de comunicação do município, além da programação cultural e artística, o evento contará com o Projeto Prefeitura Itinerante que proporciona à população o acesso a atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos, estéticos, jurídicos, exames laboratoriais, preventivos, farmácia básica, vacinas, recreação, assistência do Programa Bolsa Família, do Conselho Tutelar, do CRAS e CREAS.

