II Festa Literária Internacional de Paiaiá fomenta a arte da leitura

Estudantes, professores, escritores, agricultores familiares e população em geral participam da II Festa Literária Internacional do Paiaiá, que está sendo realizada no distrito de São José do Paiaiá, em Nova Soure. O evento, que foi aberto na quarta-feira (24) e segue até sábado (27), tem o objetivo de fomentar e valorizar a educação e a literatura nas comunidades e nas escolas públicas da região e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (SEC).

Com uma vasta programação, a festa literária oferece palestras, contação de histórias, lançamento de livros, exibição de filmes, oficinas, jogral, baile popular, cavalgada e shows musicais, além de apresentação de quadrilhas e cordéis produzidos por estudantes da rede estadual. As atividades acontecem no Circo Premier, montado no povoado e pelas ruas, e na sede da Biblioteca Comunitária Maria das Neves Prado (Biblioteca do Paiaiá), que foi fundada no distrito em 2001 e reúne um acervo com mais de 120 mil títulos.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, representando o governador Rui Costa, participou da inauguração da II Festa Literária Internacional do Paiaiá. Ele falou sobre a importância da iniciativa como ferramenta pedagógica para os participantes. "A Festa Literária Internacional do Paiaiá mostra, em sua segunda edição, que possui grande potencial para ser um espaço de muita participação de estudantes e comunidades da região. O Governo do Estado demonstra muita sensibilidade com esses projetos e queremos, com parcerias, transformar este momento em algo que tenha continuidade, valorizando a biblioteca com a manutenção do acervo e ampliando a feira para atrair ainda mais visitantes".

O professor aposentado e fundador da Biblioteca do Paiaiá, Geraldo Prado, falou sobre a realização de mais uma edição do evento literário, que mobiliza mais de 40 escolas da região. "É muito gratificante estarmos chegando à segunda edição do evento nestes padrões e a quarta realizada pela biblioteca. Ver estas crianças e jovens, realizando apresentações culturais e mostrando amplo interesse pela leitura, é emocionante. É muito bom termos o apoio de diversas prefeituras e comércio local, além da estreia da Secretaria da Educação do Estado como apoiadora desta festa. Com certeza, vamos crescer levando a literatura para toda a região, através da maior biblioteca comunitária rural da América Latina".

Dentro da programação, destaque para a apresentação da quadrilha “Malu forrozeira”, protagonizada pelos estudantes do Colégio Estadual Professora Maria de Lourdes Ferreira da Silva, localizado no município. Além disso, em estande montado na festa, será realizada uma exposição literária com cordéis produzidos pelos estudantes e fotos dos projetos de literatura já realizados na escola, a exemplo de “Vanguardas europeias” e “Romantismo no Brasil”. Já os estudantes do Colégio Estadual Dom Pedro I irão participar de oficinas e contação de histórias.

A estudante do 2º ano do Ensino Médio, Raiane Alves, 16, do Colégio Estadual Dom Pedro I, e moradora do Assentamento Terra Feliz, contou sobre a sua paixão pela leitura e como a festa pode ampliar o interesse pelos livros e a cultura. "Comecei a ler com regularidade, aos 13 anos, os livros de Harry Potter e me tornei fã da leitura de fantasia. Depois, fui conhecendo os romances clássicos. É interessante como a leitura muda as pessoas. Já consegui influenciar meus irmãos que, hoje, trocam livros comigo. Por isso, acho importante um festival como este e uma biblioteca com um acervo tão especial serem valorizados. Estou pela segunda vez aqui e continuo achando um lugar mágico".

