Igreja centenária de Monte Santo será reformada

A Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, em Monte Santo, passará por intervenções nos próximos meses. É que a Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) na Bahia, assinou o contrato com a empresa responsável por executar as obras emergenciais no templo centenário que está interditado há cinco meses, devido a um incêndio ocorrido.

A empresa vencedora é a RC Restauração e Construção Eireli – ME, contratada sob o Regime de Empreitada por Preço Global. O valor do contrato é de R$ 740.690,66 e o prazo para a execução da obra é de 180 dias corridos, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

O turismo religioso atrai para a Bahia cerca de cinco milhões de visitantes anualmente, segundo a Secretaria de Turismo do Estado. Era na Igreja Matriz de Monte Santo onde romeiros dos quatro cantos do país se reuniam para assistir à missa de abertura da tradicional Festa de Todos os Santos, principal evento religioso da cidade, que acontece no dia 31 de outubro. Estima-se que 100 mil pessoas passam pela cidade no dia da celebração.

Construída em 1927, o templo ficou comprometido após um incêndio destruir a cobertura, a parte interna e peças sacras no Sábado de Aleluia, 20 de abril. De acordo com os técnicos da secretaria de Infraestrutura municipal, “a ausência de divisórias entre as paredes comprometidas pode provocar o desabamento caso ocorra esforços sobre a estrutura que restou”.

Apesar de não fazer parte dos bens móveis inventariados pelo IPHAN, o templo está localizado no entorno do Santuário da Santa Cruz, tombado órgão como Conjunto Arquitetônico, Urbanístico, Natural e Paisagístico de Monte Santo desde 1983.

adblock ativo