I Feira Literária de Canudos acontece em novembro

O município de Canudos entra para o circuito de eventos gratuitos que combinam literatura com outras artes, contribuindo para popularizar o acesso à cultura. A primeira Feira Literária de Canudos (FLICAN), que acontece de 21 a 24 de novembro, tem como tema “O Sertão vai virar arte” e traz uma programação variada para todas as idades. A edição de estreia homenageia Antônio Conselheiro e Euclides da Cunha, principais personalidades conhecidas do público ligadas à Guerra de Canudos – acontecimento que marcou a história nacional, tendo completado, recentemente, 122 anos de seu desfecho.

A I FLICAN vai ocupar locais como o Parque Estadual de Canudos, o Instituto Popular Memorial de Canudos e o Mirante do Conselheiro. Outros pontos foram montados especialmente para a ocasião, a exemplo das tendas culturais e dos espaços Edivaldo Boaventura e José Calasans. Durante a feira, haverá conferência, mesas de conversa, concerto lítero-musical, lançamento de livros, contação de histórias, oficinas pedagógicas, intervenções artísticas, visitas guiadas, teatro, exposições, filmes e shows, que terão como pano de fundo a história do lugar e a cultura sertaneja. A programação completa está disponível no site www.flican.com.br.

Dentre as atividades mais esperadas, estudiosos e autores abordarão diferentes e relevantes aspectos relacionados à Guerra de Canudos, tema também presente nas ações educativas realizadas em parceria com escolas públicas da região. Outros destaques serão a Flicanzinha, com uma grade especialmente voltada para o público infantil, e as exposições de fotos e objetos da época da guerra.

A feira é uma realização do Campus Avançado de Canudos da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que já desenvolve um trabalho de preservação da memória do lugar. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Canudos e das secretarias estaduais de Educação, Cultura, Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, bem como da Fundação Pedro Calmon e da Universidade do Sudoeste da Bahia, entre outras instituições.

