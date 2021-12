Hospital de Pombal será administrado pelo Consórcio Interfederativo de Saúde

O Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, passará a ser administrado pelo Consórcio Interfederativo de Saúde da região. A unidade, que integra a rede da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), foi visitada pelo secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, acompanhado por uma equipe da SESAB e representantes da Fundação José Silveira, que deixará a gestão da unidade após 14 anos à frente. Segundo ele, a transição se fará dentro da normalidade, preservando os postos de trabalho e a assistência à população.

Durante a visita, no sábado (4), Vilas-Boas anunciou investimentos na reforma e ampliação da unidade, que passará a contar com UTI neonatal e uma nova UTI adulto com dez leitos, além de mais duas salas cirúrgicas. O secretário destaca, ainda que serão investidos recursos na modernização tecnológica com a aquisição de equipamentos, como um novo tomógrafo, arco cirúrgico, novos monitores, respiradores e um novo Raio X. “O fortalecimento do hospital de Ribeira Pombal ajudará a reduzir as filas da regulação”, pontua.

O prefeito de Ribeira do Pombal, Ricardo Maia, fala sobre a proximidade da gestão do hospital com o município. “Todos os prefeitos do consórcio estão comprometidos para que as coisas deem certo e tenho certeza que dará”.

