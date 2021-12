Hospital de Alagoinhas vai receber dez novos leitos de UTI e nova emergência

O governo do Estado implantará dez novos leitos de terapia intensiva (UTI) e nova emergência no Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas. A licitação para a reforma e ampliação da unidade foi assinada pelo secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, que esteve no município nessa quarta-feira (8) para apresentar as futuras intervenções, que contemplam, também, as áreas da emergência, internação pediátrica e administrativa.

De acordo com o gestor da Secretaria da Saúde do Estado, serão investidos cerca de R$ 6 milhões em, aproximadamente, dois mil metros quadrados e mais R$ 1 milhão em equipamentos. “Haverá readequação do fluxo de atendimento, implantação do Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) e modificações na estrutura a fim de compatibilizar com o novo perfil assistencial, visto que a unidade saiu de 65 para 122 leitos e incrementamos novos serviços, como a neurocirurgia, além da cirurgia pediátrica”, destaca.

O hospital de Alagoinhas, que tem o perfil de média e alta complexidade, conta com atendimento de urgência e emergência em regime de 24 horas nas especialidades de Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia Geral, Ortopedia e Neurocirurgia, entre outras, contando também com o atendimento ambulatorial para uma região com população com mais de 500 mil habitantes. “A nova estrutura atenderá os pacientes com mais conforto, em salas climatizadas, e ampliará a capacidade de atendimento da unidade, que é referência para 18 municípios”, ressalta Vilas-Boas.

