Homem morre após troca de tiros com polícia em Serrinha

Um homem morreu após troca de tiros com a polícia na madrugada desta sexta-feira, 19, nas proximidades do entroncamento de Lamarão, município de Serrinha. A vítima estaria com 150kg de maconha dentro do carro e estaria fugindo da guarnição.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), um veículo, modelo Palio, placa OZG 2B13, chamou a atenção das equipes que faziam rondas na região do entrocamento. Os policiais tentaram abordar o automóvel, mas o condutor seguiu em fuga até bater em um barranco e depois, na tentativa de escapar do flagrante, efetuou disparos contra os PMs.

Dentro do automóvel os policiais localizaram 130 tabletes de maconha prensada pesando 150 quilos. De acordo com o comandante do 16º BPM, tenente-coronel Michel Alexander Guimarães Muller, o homem seguia para o município de Feira de Santana. Um revólver calibre 38 e munições foram apreendidos.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial da cidade.

