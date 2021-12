Homem é preso com quase 40 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai

Na manhã desta terça-feira, 6, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga com 38.250 pacotes de cigarro de origem paraguaia transportados de forma irregular. O flagrante foi registrado quando os agentes federais fiscalizavam o km 277 da BR 116, município de Tucano, no nordeste do estado.

Os PRFs foram informados por usuários da rodovia sobre o motorista de um caminhão que estaria dirigindo perigosamente, com alta velocidade e realizando ultrapassagens arriscadas. Ao visualizar e abordar o caminhão, os agentes federais perguntaram sobre a carga transportada e o motorista informou que se tratava de copos plásticos.

Os policiais solicitaram, então, a nota fiscal e a abertura do compartimento para verificação, quando constataram que a carga na verdade se tratava cigarros, contrabandeados do Paraguai. O homem foi preso e, juntamente com o veículo e a carga, encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária local para adoção das medidas cabíveis.

