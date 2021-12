Homem é preso com CRLV falso na BR-110, em Ribeira do Pombal

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira, 30, durante a Operação Hybris, da Polícia Rodoviária Federal, no Km 150 da BR-110, em Ribeira do Pombal. Segundo a PRF, o condutor apresentou um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) com sinais de falsificação.

Em um primeiro momento, foi verificado que o suporte era autêntico, porém as informações impressas e a forma de impressão apresentavam sinais de inautenticidade.

Conforme a PRF, ao consultar o sistema, foi constatado que o veículo apresenta restrição judicial de licenciamento, o que impossibilita a emissão de documento, sendo o último licenciamento pago datado do ano de 2018.

O homem foi autuado e o veículo recolhido ao pátio. O condutor e o CRLV foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil de Ribeira do Pombal.

