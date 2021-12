Homem é detido ao transportar com motocicleta adulterada na BR-110

Um homem foi detido no final da manhã deste sábado, 26, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por estar transportando uma motocicleta adulterada no km 75 da BR-110, trecho do município de Jeremoabo, no Nordeste baiano.

O condutor, inabilitado, estava no momento da fiscalização transitando pelo acostamento. Com isso, os agentes abordaram o veículo, modelo Honda/Cg 150 Titan, e observaram irregularidades na moto e a falta de condições de trafegabilidade do veículo.

Segundo informações do PRF, os caracteres identificatórios da moto estavam suprimidos, com marcas de lixamento. A motocicleta estava circulando com placa clonada, visto que a original é emplacada em São Paulo (SP).

Com isso, o condutor foi preso em flagrante pelo crime adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O homem e a motocicleta foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jeremoabo para os procedimentos pertinente ao caso. O veículo passará por perícia.

