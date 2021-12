Governo inaugura sistema integrado de abastecimento de água em Tucano

O governo da Bahia inaugurou um sistema integrado de abastecimento de água que beneficia 2.785 famílias de 12 povoados de Tucano, na região Nordeste. A entrega simbólica foi realizada nesta sexta-feira, 2, através do governador Rui Costa, no distrito de Poção, um dos beneficiados. Foram investidos cerca de R$12 milhões na obra.

"Aqui na região nós estamos fazendo um forte investimento em abastecimento de água. Ao longo dos últimos anos, tivemos o maior investimento da história da Bahia em tratamento de esgoto e abastecimento de água em centenas de distritos pela Bahia que não tinham água potável", afirmou o governador Rui Costa.

A construção do sistema foi executada pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado (Sihs), via Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia (Cerb). Além disso, foi feita a partir de manancial subterrâneo.

"Esta é uma obra grande, que foi dividida em duas etapas. Hoje, entregamos uma importante etapa, que custou quase R$12 milhões de reais e atende a famílias desta região que sofre com a escassez hídrica. Então, melhorou a qualidade da água e também a disponibilidade de atendimento. A segunda etapa da obra foi autorizada para concluir um sistema que vai levar água pra todas as comunidades e pra sede do município de Tucano", destacou o secretário de Infraestrutura Hídrica, Leonardo Góes

"Antes, a gente tinha acesso a água, mas não era todos os dias que abastecia o povoado", conta o produtor rural José Nascimento, que reside em Poção.

O sistema conta com captação, dois poços tubulares, seis estações elevatórias, rede adutora de 59 quilômetros e de distribuição de 70, estação de tratamento de água, além de cinco reservatórios apoiados e 14 elevados.

A obra beneficia, aproximadamente, 2.785 famílias das localidades de Brancos, Queimada das Abóboras, Salgado, Lagoa do Sobrado, Lagoa de Dentro, Lagoa da Serra, Alecrim, Fazenda Moreira, Quixaba do Mandacaru, Serrador, Mandacaru e Pedrosa.

