Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Canudos é realizado no município

Durante a reunião do Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Canudos, realizada nesta quarta-feira (16), foram abordados os desafios e demandas que podem gerar ações visando o fomento das diversas atividades produtivas do município. Também foi discutido o cumprimento do Plano de Desenvolvimento Local nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, Economia e Agricultura, entre outros. O fórum, que faz parte do Projeto Canudos, é uma iniciativa da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que agrega 60 entidades do município, incluindo o conjunto da sociedade civil organizada, a Prefeitura Municipal de Canudos e a própria UNEB.

O prefeito Genário Rabelo explica que o Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Canudos traz para o município a possibilidade de agregar força e conhecimento para o fortalecimento local. "É de extrema importância que caminhemos juntos com o objetivo de estimular e fortalecer as potencialidades de desenvolvimento social e econômico de Canudos. A união do conhecimento científico e popular são fatores fundamentais nesse processo e a prefeitura se coloca como parceira nessa missão".

De acordo com Luís Paulo Neiva, diretor do Campus Avançado da UNEB de Canudos, a reunião marcou o início de uma nova agenda do fórum. "Esse é um espaço de negociação e análise de políticas públicas e empoderamento das entidades de Canudos. Hoje retomamos as discussões, ou seja, hoje foi como uma refundação do fórum", enfatiza, informando que no dia 3 de julho o fórum se reunirá novamente para discutir, avaliar e atualizar o Plano de Desenvolvimento Local.

