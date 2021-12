Festival de Cultura homenageia história de Canudos

Com o tema “Orgulhosamente, somos todos canudenses”, a segunda edição do Festival de Cultura de Canudos, que aconteceu no fim de semana, contou com apresentações gratuitas de música, teatro, dança, poesia e quadrilhas que homenagearam a história, a arte e a cultura dos canudenses. Durante festival público teve acesso, ainda, a atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos, estéticos, jurídicos, exames laboratoriais, preventivos, farmácia básica, vacinas, recreação, assistência do Programa Bolsa Família, do Conselho Tutelar, do CRAS e CREAS, através do Projeto Prefeitura Itinerante.

"Nós temos orgulho de ser desta terra, de sermos descendentes de uma gente tão guerreira, que sempre lutou por seus ideais. Herdamos a força e coragem desse povo e nesse festival fazemos questão de ressaltar isso. A nossa cultura, arte e história são preservadas na nossa gestão porque entendemos que é uma ferramenta de educação e cidadania", declarou o prefeito de Canudos, Genário Rabelo.

