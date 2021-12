Feira Livre de Canudos é reinaugurada

A Feira Livre de Canudos foi reinaugurada nesta sexta-feira (13), pela prefeitura municipal. O equipamento foi ampliado e qualificado e os feirantes passaram por capacitações para melhorar o desempenho nas vendas. A ação é resultado do projeto Nossa Feira Popular e Solidária, uma parceria da Fundação Banco do Brasil com a Prefeitura de Canudos.

O prefeito de Canudos, Genário Rabelo, falou sobre a reinauguração da feira. "Este é um momento ímpar, pois todos nós que moramos em Canudos queremos ver nossa cidade mais bonita e aconchegante. Nosso objetivo aqui é melhorar a qualidade de vida do povo, por isso pedimos agora a colaboração dos feirantes e dos consumidores para manter a feira organizada e limpa. Agradeço ao Banco do Brasil pela parceira e aos feirantes por terem se dedicado em participar. Com certeza, todos têm a ganhar e os feirantes agora têm a possibilidade de se modernizar através das máquinas para cartão, potencializando as vendas".

O projeto Nossa Feira Popular e Solidária, conforme o gestor, foi lançado em dezembro de 2018 para contribuir com o desenvolvimento econômico, garantir melhores condições de trabalho aos feirantes e oferecer mais comodidade e segurança aos visitantes, uma vez que oferecem máquinas de cartão de débito e crédito para pagamento.

