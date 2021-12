Feira literária terá teatro, exposições e filmes com temáticas de Canudos

Começa nesta quinta-feira (21) a I Feira Literária de Canudos (FLICAN), trazendo diferentes expressões artísticas para a cidade que inspira diversas manifestações culturais. O evento, que segue até domingo (24), contará na programação com espetáculos teatrais, exposições, exibição de filmes e debates com temáticas voltadas para a história do município de Canudos.

O Memorial Antônio Conselheiro será palco da apresentação da montagem teatral “A Guerra de Canudos”, da Companhia de Teatro de Canudos, no dia 22, às 19h. Já a peça “O Arraial do Conselheiro (relatos históricos da Guerra de Canudos)”, que tem direção de Manuela Matias, será encenada no dia 23, às 20h, na Tenda Cultural II.

Também no memorial está programada a exibição de filmes, que ocorrerá durante toda a feira, das 8h às 22h. Entre os 12 títulos que serão reproduzidos estão “Paixão e guerra no sertão de Canudos”, de Antônio Olavo; “Caderneta de campo” e “Utopia”, ambos de Pola Ribeiro; “Guerra de Canudos”, de Sérgio Rezende; “Um sino dobra em Canudos”, de Carlos Gaspar; e “Três vezes Canudos”, de Manoel Neto.

Já as três exposições estarão abertas para visitação durante os quatro dias do evento, sempre das 8h às 22h, no Espaço José Calasans, que receberá todo o acervo de José Aras, com objetos provenientes da Guerra de Canudos, como armas e utensílios religiosos, além de gravuras e 78 fotografias de Flávio de Barros feitas no conflito. Imagens de Antônio Olavo, Evandro Teixeira e Trípoli Gaudenzi também serão exibidas no local.

No Pavilhão Central do Campus Avançado da Universidade Estadual da Bahia (UNEB), a mostra “Belo Monte/Canudos: A Terceira Margem” reúne as obras do artista plástico conquistense Silvio Jessé, reconhecido pelo trabalho executado na Itália e França. Já no jardim da Praça João de Régis, espécies vegetais citadas por Euclides da Cunha em “Os sertões” estarão expostas e conduzirão o pensamento a um passeio ao cenário da época.

