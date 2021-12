Fábricas de calçados geram 31 mil empregos diretos na Bahia

Cerca de 31 mil pessoas em toda a Bahia são empregadas em fábricas de calçados implantadas no Estado. Por meio da oferta de incentivos fiscais por parte do Governo do Estado, 51 fábricas espalhadas em 41 municípios baianos estão em funcionamento. A informação é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), por meio da diretora de Desenvolvimento de Negócios, Laís Maciel, que destaca a relevância dessas ações. “Estamos utilizando as melhores estratégias para a atração da indústria, em especial a calçadista. É uma estratégia muito importante para a economia da Bahia, porque representa a geração de muitos empregos e a utilização da mão de obra local, além de ajudar no desenvolvimento de municípios do interior”.

Instalada desde 2016 em Serrinha, a Minas Bahia, por exemplo, gera cerca de 250 empregos diretos e supera a marca anual de 727 mil pares de calçados produzidos, abastecendo, além do Nordeste brasileiro e das regiões Sul e Sudeste do país, conforme o presidente da empresa, Gil Assunção. No último dia 15 de maio, firmamos compromisso com o governo baiano para ampliar a planta fabril, sendo que o Estado entrou com a cessão de um galpão e incentivos fiscais e, em contrapartida, vamos investir R$ 3,8 milhões, gerando 200 novos empregos diretos e saltando a produção para 1,3 milhão de pares ao ano”.

De acordo com o presidente da Minas Bahia, Gil Assunção, "o fácil diálogo” com o governo estadual e o empenho e qualificação da mão de obra local foram determinantes, no primeiro momento, para a mudança da fábrica para solo baiano e, agora, para essa ampliação, que vai quase dobrar a produção anual e a metragem e maquinário da indústria".

Laís Maciel adiantou que novas fábricas devem se instalar na Bahia, brevemente. “Nós já temos sete empreendimentos previstos para serem implantados ao longo dos próximos anos nas regiões de Castro Alves, Serrinha, Ubaíra e outros municípios. O investimento somado chega a R$ 48 milhões. Cerca de dois mil novos empregos diretos serão gerados com isso. Essas empresas estão se instalando aqui porque o Estado consegue oferecer galpões com valores subsidiados e preços de mercado muito mais competitivos. Além disso, conseguimos dar um incentivo fiscal que é um dos melhores do Brasil, com descontos de ICMS de até 99% para essa indústria”, ressaltou a diretora da SDE.

