Fábrica de calçados em Serrinha vai investir R$ 3,8 milhões e gerar 200 novos postos de trabalho

A indústria de calçados Minas Bahia assinou, nesta quarta-feira (15), protocolo de intenções com o Governo do Estado para ampliar a sua unidade fabril em Serrinha, com investimentos de R$ 3,8 milhões e possibilidade de criar 200 novos empregos diretos. O ato ocorreu na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), entre o sócio da empresa, Gil César Damaso Assunção, e o secretário em exercício e chefe de Gabinete, Luiz Gugé.

“Estamos trabalhando muito para fortalecer a interiorização de investimentos. Com a ampliação, a marca terá um incremento na capacidade de produção estimada em 626.700 pares/ano, ultrapassando mais de 1,3 milhão de pares/ano”, destacou o gestor estadual.

A unidade, inaugurada em julho de 2016, gera 200 empregos e já produz 726.968 pares de calçados femininos/ano, destinados ao abastecimento do mercado nacional, nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste.

