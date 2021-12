EXPOCANUDOS se consolida como espaço de fortalecimento da caprinovinocultura

A quarta edição da Exposição Especializada de Caprinos e Ovinos e Feira da Agricultura Familiar – EXPOCANUDOS, encerrada nesta semana, no município de Canudos, se consolida como um espaço de fortalecimento e fomento à caprinovinocultura no Norte da Bahia. O evento, realizado pela prefeitura municipal, por meio das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, reuniu 18 expositores de Canudos e cidades vizinhas e recebeu mais de 260 animais entre caprinos e ovinos. Os animais expostos foram premiados em até cinco mil reais e com prêmios em diversas categorias ranqueadas pela Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia (ACCOBA).

Durante a EXPOCANUDOS, criadores e produtores fecharam negócios através dos serviços da Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (ASCOOB) e do Banco do Nordeste. Além da exposição de animais e rodadas de negócios, participantes e visitantes aproveitaram as apresentações culturais, palestras, comercialização de artesanatos e produtos da culinária local, exposições de inovações tecnológicas, exposição do museu de anatomia veterinária da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) e serviços voltados ao setor.

O prefeito de Canudos, Genário Rabelo, destacou a importância da sua gestão ter se empenhado para promover o desenvolvimento da caprinovinocultura local e incentivar as ações de comércio e turismo regional. "A EXPOCANUDOS é um espaço de fortalecimento de negócios, da economia e da atividade do campo. Agradeço a todos os expositores aqui presentes. A criação de animais é um dos pilares da nossa economia e essa feira vem para agregar valor aos nossos animais e aos nossos criadores. Agradeço também às instituições parceiras e empresas que estão agregando ainda mais valor ao evento. Obrigada também ao juiz Salvador Júnior, por estar julgando com tanta qualidade os animais expostos. Todo o sucesso da feira se deve a todos esses envolvidos. Queremos que a quinta edição seja ainda melhor, atraindo mais negócios e expositores", contou.

adblock ativo