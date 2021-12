Expo Alagoinhas ganha destaque e passa a integrar a Agenda Oficial do Ministério do Turismo

A 20ª Expo Alagoinhas - tradicional feira agropecuária do município - acontece entre os dias 31/10 e 5/11, no Parque de Exposições Miguel Fontes (na BR-110), trazendo uma vasta programação. Durante os cinco dias do evento, que reúne expositores de produtos e serviços voltados para o agronegócio, serão realizadas atividades como exposições especializadas em gado girolando, em cavalo campolina, em gir leiteiro, em caprino e ovino, bem como a primeira feira da Agricultura Familiar e da Economia Solidária. Também estão previstos torneio leiteiro, leilões, corrida de cavalos, team penning, turismo rural, parque de diversões, julgamento de raças, mini cursos-palestras e expo de máquinas. Uma das atrações musicais é o forrozeiro Adelmário Coelho e a banda de axé Valneijós, que se apresentam no sábado (4).

Com os preparativos em ritmo acelerado, a Expo Alagoinhas ganhou projeção nacional ao ser inserida no calendário oficial de eventos do Ministério do Turismo (MTur). “Acredito que o cadastro oficial Expo na agenda oficial do MTur é uma importante ação que dará maior visibilidade ao evento e atrairá turistas e negócios para o nosso município”, destaca a vice-prefeita e titular da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SECET), Iraci Gama.

O comércio local já se prepara para receber novos clientes e aquecer as vendas. A expectativa do presidente do Sindicato do Comércio (SICOMERCIO), Benedito Vieira, é que os setores hoteleiro, de restaurantes, de produtos agrícolas e de veículos, entre outros, venham a realizar bons negócios. “Avalio a Expo Alagoinhas como sendo muito postiva para o comércio. É um período em que a economia gira para melhor, por atrair visitantes das cidades circunvizinhas e até de Salvador, movimentando os hotéis e restaurantes da cidade”, declara.

Embora o foco da feira seja a exposição agropecuária, que atrai agricultores e pecuaristas de diferentes regiões, os jovens também demonstram interesse no evento. “Existe o perfil de consumidor específico da Expo Alagoinhas, mas após os eventos paralelos às exposições e leilões de animais,outras atividades acontecem, atraindo públicos diversos. É o caso das apresentações musicais, que são os grandes responsáveis pela diversificação do público da Expo Alagoinhas, movimentando outros setores do comércio na cidade, a exemplo das lojas de roupas e calçados”, considera o dirigente do SICOMERCIO.

adblock ativo