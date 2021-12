Ex-prefeito de Nordestina tem recurso negado e segue com contas rejeitadas

O ex-prefeito de Nordestina, Wilson Araújo Matos (PSD), teve um recurso negado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). O ex-gestor tentou, através de um agravo de instrumento, derrubar a decisão da Câmara de Vereadores que havia rejeitado as contas dele de 2016. Na defesa, o ex-prefeito alegou que a Câmara deixou de analisar questões técnicas que poderiam gerar outra conclusão.

Na decisão, o desembargador Adriano Augusto Gomes Borges não reconheceu erros no encaminhamento do caso. Segundo o magistrado, antes da decisão que rejeitou as contas, no dia 13 de dezembro do ano passado, já havia um parecer do Tribunal de Contas (TCM-BA) datado de setembro de 2017, opinando pela rejeição.

O magistrado também declarou que dias antes, em 9 de dezembro de 2019, da sessão da Câmara que desaprovou a gestão de 2016, o próprio ex-prefeito tinha colocado em ofício que estava ciente da deliberação da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas da Câmara pelo acolhimento do parecer prévio do TCM-BA.

