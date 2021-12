Evento natalino leva diversão e presentes para crianças de Canudos

A quinta edição do Natal Social levou às crianças de Canudos diversão e presentes na noite desta quinta-feira(21). A ornamentação natalina, música, parque de diversões, atividades recreativas e a entrega de presentes pelo Papai Noel deram a tônica da ação desenvolvida pela secretaria municipal de Assistência Social.

O evento, que aconteceu entre os dias 19 e 21, contou com apresentações do coral das crianças do centro de convivência e do coral de idosos. O Natal Social já é uma tradição em Canudos e tem o objetivo de transformar o Natal de crianças mais carentes, garantindo muita diversão e confraternização.

"Natal é uma época de alegrias e de união entre as famílias; uma época de reflexão. Nós passamos o ano inteiro realizando ações e obras, buscando políticas e recursos para melhorar a Saúde, a Educação, a Infraestrutura e, nesta data, estamos consagrando o cuidado que temos com o povo de Canudos, através das nossas crianças. É um momento mágico que mesmo com todas as dificuldades fizemos questão de implantar e agora nos esforçamos para manter", declarou o prefeito do município, Genário Rabelo.

