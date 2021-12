Estudantes participam da Semana da Educação Profissional e Tecnológica em Riachão do Jacuípe

Estudantes dos cursos técnicos do Centro Territorial de Educação Profissional Bacia do Jacuípe II João Campos (CETEP), localizado em Riachão de Jacuípe, no Nordeste da Bahia, estão vivenciando a V Semana da Educação Profissional e Tecnológica, iniciada na última segunda-feira,16, e que segue até esta quinta-feira, 19, na unidade de ensino. No evento, eles expõem trabalhos, participam de oficinas, apresentações culturais, entre outras atividades que estimulam o aprendizado e a troca de conhecimentos.

De acordo com a vice-diretora de Articulação com o Mundo do Trabalho, Ingridh Arapiroca Oliveira, o evento, que é aberto ao público e apresenta como tema ‘Um despertar para o empreendedorismo’, é essencial para o aprendizado dos estudantes. “O principal propósito é oportunizar a promoção e a difusão de conhecimentos, além da divulgação das produções dos estudantes dos cursos técnicos em Administração, Agroecologia, Enfermagem e Informática, junto à comunidade local e adjacente”, explica.

A programação do evento inclui, ainda, palestras realizadas por convidados, minicursos, mesas redondas, oficinas, exposições de trabalhos e apresentações culturais que têm como foco o papel do empreendedorismo como ferramenta para a geração de renda, cidadania, qualidade de vida e sustentabilidade.

O estudante William Fernandes Carneiro, 16 anos, do curso técnico em Administração, diz que está entusiasmado para ministrar com seus colegas a oficina ‘Cheirinho do sucesso’. “Vamos abordar sobre como ser um bom empreendedor e como abrir seu próprio negócio. Ao final da atividade, ensinaremos a fazer um aromatizador utilizando matérias como álcool, essências, palitos e outros”.

Quem também está à frente de uma das oficinas é Monicleia Souza Santos, 16 anos, aluno do curso técnico em Informática. “Na oficina ‘Criação de Site’, mostraremos, na prática, como é o desenvolvimento essa ferramenta e vai ser muito interessante poder passar para as pessoas um pouco do que aprendemos durante o curso”.

