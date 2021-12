Estudantes do CPM de Alagoinhas visitam Centro Histórico de Salvador

Os estudantes do Colégio da Polícia Militar (CPM) de Alagoinhas tiveram uma aula de História diferente. Acompanhados por dois professores e quatro policiais militares, os alunos participaram, na terça-feira (24), de uma caminhada pelo Centro Histórico de Salvador, com destaque a visita à Fundação Casa de Jorge Amado e à Prefeitura Municipal de Salvador. Cada ponto turístico da região despertou curiosidade e rendeu assunto para a aula de campo. Os alunos, que fazem parte do Programa do Ensino Médio Inovador (PROEMI), do Ministério da Educação (MEC), também assistiram a uma palestra sobre o tema “Iniciação no mercado de trabalho', no auditório do SENAI ( Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ). “Foi a primeira vez que alguns desses alunos tiveram a oportunidade de participar de uma atividade fora de sua cidade, o que contribuiu para ampliar o conhecimento e a cultura”, afirmou o diretor do CPM, tenente-coronel Elias Neves.

