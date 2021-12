Estudantes do CEEP de Alagoinhas criam receitas com cascas de legumes e frutas

Autoras do projeto “Aproveitamento integral dos alimentos: uma iniciativa sustentável”, as estudantes Greyce Gomes e Vitória Emanuelle Jesus criaram receitas com cascas de legumes e frutas com o objetivo de reduzir a produção de lixo e o desperdício. Ambas com 17 anos e alunas do 2º ano do curso técnico em Nutrição e Dietética, no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) do Litoral Norte e Agreste Baiano, em Alagoinhas, elas pesquisaram cascas da banana, da abóbora e do maracujá, que inspiraram a criação de receitas de doce, cupcake e arroz.

Greyce e Vitória relatam que são receitas feitas a partir de ingredientes acessíveis a todos e o resultado é bem saboroso. “Nosso projeto nasceu de uma aula sobre o desperdício de alimentos nos lares brasileiros e o desenvolvemos pensando no ranking que o Brasil se apresenta em questão de desperdício de alimentos. Como o nosso país está entre os dez que mais desperdiçam alimentos no mundo e 35% da produção agrícola acaba indo para o lixo, o que daria para alimentar mais de dez milhões de pessoas, então, buscamos desenvolver receitas feitas com casca de frutas e verduras. Distribuímos para a comunidade escolar e tivemos a aprovação de todos”, contou Greyce.

A colega Vitória também fala sobre os benefícios do projeto de criar receitas a partir do aproveitamento de cascas, sementes e talos dos alimentos. “Foi possível perceber que, usando a criatividade, os alimentos podem ser utilizados de maneira integral, proporcionando refeições saborosas, simples e mais nutritivas. Esperamos que o nosso colégio, outras escolas e a comunidade também possam abraçar estes novos hábitos”.

Veja aqui algumas receitas:

Arroz com casca de banana

Ingredientes

1kg de arroz

3 colheres de sopa de azeite de oliva

200g de cebola cortada em cubos

3 dentes de alho

Cascas lavadas e picadas de 1kg de banana (não muito madura)

Sal a gosto

Modo de preparo: Refogue as cascas com cebola, adicione o sal e o alho com azeite. Depois, acrescente ao arroz a água o suficiente para cozinhar o arroz.

Cupcake com casca de abóbora

Ingredientes

3 ovos

1 xícara (chá) bem cheia de casca de abobora picada e muito bem lavada

½ xícara (chá) de azeite de oliva

1 ½ xícara de açúcar refinado

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo: Bata no liquidificador os ovos, a casca de abóbora, o azeite e o açúcar. Despeje o creme em uma tigela e misture a farinha de trigo e o fermento até incorporar tudo. Coloque-o em forminhas untadas e enfarinhadas. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 25 minutos.

Doce com casca de maracujá

Ingredientes

3 xícaras (chá) cheias de açúcar granulado

3 xícaras (chá) de água

6 a 8 cascas de maracujá azedo (descascadas e cortadas em pétalas, de véspera)

½ xícara (chá) de suco de maracujá

Modo de preparo: Leve ao fogo forte o açúcar e a água até obter uma calda em ponto de fio fraco. Junte as pétalas de maracujá escorridas e cozinhe por cerca de dois minutos ou até ficarem macias. Acrescente o suco de maracujá (retire a polpa dos maracujás, bata no liquidificador e peneire), cozinhe até ferver. Quando atingir a fervura, cozinhe por mais cinco minutos. Servir gelado.

