Estudantes de Valente melhoram rendimento escolar na Matemática

O projeto “Descomplica: monitoria em Matemática” tem despertado, cada vez mais, o interesse dos estudantes do Colégio Estadual César Borges, no município de Valente, pela disciplina. O trabalho, que vem sendo desenvolvido em sala de aula, envolve alunos dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio com o objetivo de promover o desenvolvimento, o estímulo, o protagonismo juvenil e a ampliação da capacidade de raciocínio e de resolução de problemas.

Além de promover o crescimento do rendimento dos estudantes na área da Matemática, a proposta do “Descomplica: monitoria em Matemática”, segundo o professor coordenador, Danilo Carvalho, é estimular o protagonismo dos estudantes como sujeitos portadores de conhecimentos, habilidades e competências; minimizar o fracasso escolar nessa área; e promover a ampliação do raciocínio matemático do estudante. Sendo assim, o projeto envolve, em média, 180 estudantes monitorados por 18 colegas, selecionados na avaliação diagnóstica de competência e habilidade.

“Nessa avaliação, levamos em conta, também, o espírito de liderança dos alunos que concorrem à monitoria. Também realizamos oficinas de capacitação de conteúdos matemáticos, abertas a todos os alunos interessados, e promovemos um treinamento à parte para os monitores escolhidos, para estimulá-los à reflexão e ao papel de cada um no processo de ensino e aprendizagem dos demais colegas”, explicou o professor.

As aulas de monitoria são desenvolvidas em turno oposto ao do estudante. Os monitores são capacitados de acordo com os conteúdos das unidades, sendo, por conseguinte, estimulados à reprodução e difusão do conhecimento para os demais colegas em situação de deficit no processo de aprendizagem da Matemática. A partir daí, e em espaços grupais definidos por afinidade, os monitores desenvolvem atividades. Os alunos monitores também fazem, semanalmente, a identificação e o acompanhamento dos estudantes para que sejam verificados os avanços e as dificuldades da cada discente.

