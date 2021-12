Estudantes de Serrinha participam da etapa territorial dos projetos de arte e cultura

Nesta quinta (9) e sexta-feira (10), estudantes da rede estadual do Território do Sisal irão apresentar os projetos de arte e cultura, desenvolvidos nas escolas, entre 10:30 e 22h, no Shopping Serrinha, no município de Serrinha, para o público estudantil da região, que terá acesso gratuito. A etapa territorial dos projetos estruturantes desenvolvidos pela Secretaria da Educação do Estado, visando dinamizar o ambiente escolar e promover o protagonismo estudantil, envolve exposições do Artes Visuais Estudantis (AVE) e do Educação Patrimonial e Artística (EPA), apresentações do Tempo de Artes Literárias (TAL), do Dança Estudantil (DANCE), do Encontro de Canto Coral (ENCANTE), do FACE (Festival Anual da Canção Estudantil) e do projeto Produção de Vídeos Estudantis (PROVE).

Na sexta, os filmes produzidos pelos alunos, através do Produção de Vídeos Estudantis (PROVE), serão exibidos no Orient Cinemas. Os vídeos apresentados foram produzidos no ambiente escolar na etapa local do encontro e dois deles serão selecionados para o Encontro Estadual, a ser realizado em Salvador, de 21 a 23 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

