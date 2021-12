Estudantes de Cícero Dantas criam biscoito com farinha de banana verde

Estudantes do curso técnico de nível médio em Agricultura do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Informática e Gestão Lourdes Carvalho Neves Batista, em Cícero Dantas, produzem biscoito feito com farinha de banana verde. A guloseima, que eles garantem ser “saborosa, nutritiva e saudável” surgiu a partir da ideia de aproveitar a fruta que é abundante e bastante consumida na região. A iniciativa, afirmam os alunos, agregam valor à Agricultura Familiar e estimula o consumo de um produto mais saudável.

O biscoito tem como base a farinha da banana verde e ganha formato de cookies, levando ingredientes como açúcar mascavo, mel e margarina vegetal. A estudante Jéssica Castro, 20, revela que o projeto trouxe a oportunidade de oferecer um produto mais saudável, principalmente para os alérgicos a glúten. “Queríamos produzir um biscoito que fosse uma alternativa para todos que têm interesse em uma alimentação mais com mais qualidade. A importância dada a esse aspecto foi tão presente no nosso projeto que nem adicionamos sal à receita, por causa daqueles que possuem pressão alta”.

A intenção, conforme os alunos, seria disseminar a produção do biscoito na merenda escolar. “Este foi um dos nossos primeiros pensamentos ao desenvolver o projeto. As escolas terem a opção do cookie no cardápio da merenda e a ideia é tentar introduzir no CEEP neste ano”, disse Jéssica. Sua colega Josefa Rosângela, 16, reforça a oportunidade da experiência para o aprendizado no curso em Agricultura. “É muito gratificante realizar trabalhos práticos para desenvolver o que adquirimos de conhecimento no Centro. Isso nos dá uma nova perspectiva sobre o que estamos aprendendo. Agora, estamos chegando ao último ano do curso bem preparadas, também subsidiadas pelos estágios, com o privilégio de trabalhar em empresas e associações da região”, considera.

