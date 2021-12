Estudantes da rede municipal de Alagoinhas são beneficiados com kit escolares e atividades lúdicas

Os kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino de Alagoinhas que fazem parte do programa Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) Comunidade foram entregues pela Secretaria Municipal de Educação (SEDUC). Cerca de 120 crianças foram beneficiadas com mochila e uniformes. Graças à parceria entre a prefeitura e a AABB, assinada em maio deste ano, os estudantes beneficiados participam de oficinas culturais e esportivas (futsal, futebol de campo, dança, práticas musicais, canto e coral, capoeira, artes cênicas e artes plásticas), no contraturno das aulas.

Também em Alagoinhas, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) promove uma série de atividades lúdicas para alunos da Escola Municipal Menino Jesus, da comunidade da Baixa da Santinha. No último encontro, na quarta (1º), os agentes interagiram com mais de 100 estudantes nas atividades recreativas. “Essa é mais uma oportunidade na qual colocamos em prática o lema da nossa instituição, promoção de uma maior integração entre a população e a comunidade, pois sabemos que é por meio dessa interação, que esses jovens passam a valorizar e cuidar do lugar em que vivem”, explicou o comandante da GCM, Allan Matos.

