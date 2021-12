Estudantes da rede estadual de Alagoinhas recebem prêmio nacional

Os estudantes Carlos Henrique, 18, Islaine Medeiros, 16, Adrielle Bispo, 18, e Jeane Flávia, 17, do Colégio Estadual Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Alagoinhas, recebem nesta terça-feira (5), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o prêmio nacional Desafio Criativos da Escola, em uma iniciativa do Instituto Alana. Alunos do curso técnico de nível médio em Recursos Humanos, eles foram premiadas por conta do projeto Da escola para o mundo, voltado a jovens em situação de vulnerabilidade social, desenvolvido no âmbito do Programa Ciência na Escola, da Secretaria da Educação do Estado.

Carlos, Islaine, Adrielle e Jeane estão conquistando destaque em mostras e feiras científicas nacionais com o projeto, um dos 11 premiados pelo Desafio Criativos da Escola, que teve um total de 1.492 projetos inscritos de todo o país. Depois de apresentá-lo em Recife e Salvador, as estudantes participaram da Mostra de Ciência e Tecnologia da Escola Açaí, no Pará. Da escola para o mundo é resultado de atividades desenvolvidas em sala de aula, a partir da discursão de como o colégio poderia contribuir para o desenvolvimento social dos jovens da comunidade do entorno. A partir daí, foram realizadas, nos finais de semana, oficinas, reuniões, acompanhamento psicológico e orientação vocacional direcionadas para os moradores.

Islaine conta que a repercussão que o projeto tomou foi uma surpresa.“Quando me envolvi no projeto, não esperava que fosse acontecer a metade dessas coisas. Estou muito feliz e orgulhosa de representar o nosso Estado. É uma vitória participar dessas feiras, principalmente a gente que é de periferia, onde a vulnerabilidade social é muito alta. Isto mostra que dá para fazer mudança e correr atrás”, disse Islaine. Adrielle Bispo completa: “A participação no projeto e todas estas viagens ampliaram o meu olhar para o futuro. Eu tinha uma perspectiva limitada, mas conhecer novos horizontes e novas realidades mudou tudo. Espero continuar a crescer mais e oportunizar outros jovens. A Educação é o único meio para conseguirmos uma realidade melhor”.

A professora e orientadora Maria de Lourdes Ramos fala da sua emoção com a projeção nacional do trabalho e com a repercussão do trabalho na vida dos estudantes. “A ideia não é só a escrita, é fazer com que os estudantes possam mudar histórias de vida, a deles e dos colegas. Sinto-me uma profissional realizada e a principal conquista é fazer com que eles tenham orgulho do bairro que moram, o Barreiro, um bairro de periferia”, afirmou, ressaltando que, ainda este mês, o Colégio irá fundar um Núcleo de Pesquisa Científica para estabelecer um planejamento de trabalho para 2018.

Premiação

Os projetos vencedores do Desafios Criativos receberão prêmios em dinheiro para a iniciativa e para os professores orientadores. Os trabalhos inscritos foram julgados a parti do seu potencial de transformação social das ações realizadas e quanto contribuíram para o desenvolvimento da empatia, colaboração, criatividade e protagonismo dos estudantes. A Prefeitura Municipal de Alagoinhas é parceira no projeto.

