Estudante de Araci ganha medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática

O estudante Dickson Ferreira dos Santos, 15 anos, morador do município de Araci, recebeu medalha de ouro pela participação na 12ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP 2016). A entrega aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na terça-feira (14). Esta foi a terceira medalha de ouro da OBMEP que o aluno do 3º ano do Ensino Médio por Intermediação Tecnológica (EMITec) conquistou. No total, Dickson já coleciona 11 premiações nas competições que participou.

Através do EMITec, Dickson assiste às aulas no Instituto Educacional de Pedra Altas, que são transmitidas via satélite, em tempo real, com professores diretamente dos estúdios instalados no Instituto Anísio Teixeira, em Salvador. Ele fala que o fato de estudar perto de casa, otimiza o seu tempo. “O EMITec é bem importante para estudantes de baixa renda que não têm condições de ir para outro lugar e os professores são bem qualificados. Estudar pelo EMITec é importante para mim, porque não precisei mudar para uma cidade maior par estudar”, ressaltou.

Filho de professores da Educação Infantil, Dickson diz que só se interessou pela Matemática quando resolveu participar da primeira OBMEP, em 2012. “Depois disso, tomei gosto e fui participar de um curso de iniciação científica, quando fui bolsista do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ). Então, me apaixonei pela Matemática e comecei a estudar cada vez mais. Acho que vou fazer Engenharia Mecatrônica ou alguma outra coisa área que se relacione à Matemática e à Física. A Matemática sempre vai fazer parte da minha vida”.

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, destaca que o protagonismo dos estudantes da Bahia em competições, feiras e mostras nacionais e até internacionais é um estímulo para que mais jovens busquem o caminho da educação para trilhar seus projetos de vida. “Vimos, aqui, um jovem do distrito de Pedra Alta, portanto distante da sede do município, que tem amplo acesso à educação através de um projeto que amplia a capilaridade da rede”, enaltece o gestor, destacando que o EMITec atende a 21.120 estudantes moradores em áreas remotas da Bahia, chegando a 414 localidades, em 150 municípios.

Olimpíada

Durante a cerimônia, 501 estudantes de todo o Brasil receberam medalhas de ouro. Eles são protagonistas de uma mesma história: conquistaram, entre 17,8 milhões de participantes, a medalha de ouro na OBMEP 2016. Em sua 12ª edição, a maior olimpíada estudantil do país, destinada a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, reuniu concorrentes de 99,6% dos municípios brasileiros. Além dos 501 medalhistas de ouro, 1.500 conquistaram prata; 4.500 bronze; e 42.482 foram agraciados com menções honrosas. Das 47.474 escolas inscritas na primeira fase em 2016, 13.930 são rurais. Elas participaram com 1,6 milhão de alunos – 322 deles conquistaram medalhas.

