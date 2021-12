Estudante de Adustina toma posse no Parlamento Juvenil do Mercosul

“Estou extremamente feliz com esta oportunidade ímpar para mim e para a minha escola. Queremos uma união de todos os parlamentares jovens, apoiando um ao outro, para sermos ouvidos e para que possamos contribuir para o protagonismo juvenil na América Latina, levando soluções e propondo melhorias para a educação”. O discurso é do estudante da zona rural do município de Adustina, Miquéias Nascimento Araújo, 18, 3º ano do Ensino Médio, que tomou posse no Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM), para o biênio 2018-1020, nesta quinta-feira (18), em Brasília.

O aluno da rede estadual de ensino garantiu a sua eleição por meio do projeto “Intervenção colaborativa: preparando o jovem para o mercado de trabalho”, realizado no Colégio Estadual Castro Alves, onde estuda. Durante a sua permanência na capital federal, ele ainda participou de um curso de formação com palestras e oficinas, que abordaram eixos temáticos do PJM, como direitos humanos e participação cívica.

Segundo Miquéias, a experiência já está sendo bastante produtiva para a sua formação. “Tivemos oficinas e palestras com diversos temas desde terça-feira com a Secretaria Nacional da Juventude, podendo ouvir pessoas que nos inspiraram bastante e nos ajudaram a conhecer a vivência no Congresso”, contou.

O Parlamento Juvenil do Mercosul é uma iniciativa do Ministério da Educação, por meio do Setor Educacional do Mercosul (SEM), que proporciona aos jovens estudantes do Ensino Médio da rede pública dos países membros e associados do bloco um espaço de encontro e diálogo que incentive o protagonismo juvenil para geração de propostas sobre temáticas de interesse comum. Além de ampliar os conhecimentos dos jovens estudantes, a experiência formativa proporciona a vivência do funcionamento das instituições democráticas e a participação deles em debates construtivos que lhes permitem fortalecer a capacidade para expressar suas ideias, bem como desenvolver habilidades de reflexão crítica para formulação de propostas que reflitam suas necessidades.

