Estudante da zona rural de Araci conquista medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática

O estudante do 3º ano do Ensino Médio Dikson Ferreia dos Santos, 15 anos, morador do distrito de Pedra Alta, zona rural do município de Araci, embarcará para o Rio de Janeiro no dia 14 de novembro, onde receberá, em cerimônia no Teatro Municipal no dia 15, a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP). Esta é a quarta medalha da olimpíada que ele conquista nos últimos quatro anos. A coleção nas competições que participou, no entanto, já chega à soma de 11 medalhas.

Por morar na zona rural, Dikson é estudante do Ensino Médio por Intermediação Tecnológica (EMITec). Graças a esta tecnologia, ele assiste às aulas no Instituto Educacional de Pedra Altas, que são transmitidas via satélite, em tempo real, com professores diretamente dos estúdios instalados no Instituto Anísio Teixeira, em Salvador. Ele fala que o fato de estudar perto de casa, otimiza o seu tempo. “O EMITec é bem importante para estudantes de baixa renda que não têm condições de ir para outro lugar e os professores são bem qualificados. É muito bom para mim, porque não precisei mudar para uma cidade maior para estudar”, afirma.

Filhos de professores da educação infantil, Dikson diz que só se interessou pela Matemática quando resolveu participar da primeira OBMEP, em 2012. “Depois disso, eu tomei gosto e fui participar de um curso de iniciação científica, quando fui bolsista do CNPq. Então, me apaixonei pela Matemática e comecei a estudar cada vez mais”, afirma. O estudante acrescenta que é movido pelos desafios. “Mesmo que eu quebre a cabeça, a felicidade de resolver compensa o tempo que gastei sofrendo por ele. Eu conquistei uma medalha de Prata da OBMEP, que para mim foi muito valiosa, pois passei nove horas fazendo a prova e acertei a metade das questões”, comemora.

Em visita aos estúdios do EMITec, nesta quarta-feira (18), Dikson foi recebido por professores que ele costumava interagir pelo vídeo. Na oportunidade, o estudante falou para os demais colegas, em toda a Bahia, que assistem às aulas pelo mesmo programa. Além de contar como é a sua experiência nos estudos, ele também disse que já está se preparando para o vestibular e acredita que o bom desempenho nas provas de Matemática irá contribui para sua entrada na universidade. “Acho que vou cursar Engenharia Mecatrônica e ou alguma outra coisa que relacione a Matemática e a Física. Então, a Matemática sempre vai fazer parte da minha vida”.

O EMITec atende a 21.120 estudantes que moram em áreas remotas da Bahia, chegando a 414 localidades, em 150 municípios.

