Estrada e abastecimento de água em Olindina são inaugurados

A obra de restauração de 44 km da BR-349, no trecho que liga os municípios de Olindina e Itapicuru (divisa entre Bahia e Sergipe), foi entregue à população. A ação, que teve um investimento de R$ 11,8 milhões do Governo do Estado, vai beneficiar 95 mil habitantes da região. “Estamos buscando que o governo federal assuma definitivamente essa BR. O processo está tramitando no DNTI (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), mas, por um apelo da região, nós realizamos o asfaltamento”, disse o governado do Estado, Rui Costa.

O governador participou também da entrega de pavimentação de ruas do município e autorizou quatro convênios do Bahia Produtiva, beneficiando pequenos produtores nas áreas de mandiocultura e fruticultura. A ação teve um investimento de R$ 1,3 milhão, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Ainda na visita a Olindina, Rui inaugurou, simbolicamente, o Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA) das localidades de Barra, Baixa Funda, KM 67, Minação e Retiro. Foram aplicados R$ 530 mil para levar água de qualidade para a população. “Estou autorizando a execução de vários sistemas de abastecimento de água e inaugurando outros que já executamos, além de assinar contratos com cooperativas e associações para garantir a produção na região, principalmente de frutas”.

A propósito, Rui Costa afirmou que uma fábrica de frutas está sendo implantada no município de Nova Açores. “Os ingleses compraram a antiga fábrica, e nós queremos reforçar aqui a área de frutas do pequeno e também do médio agricultor. Choveu até bastante, esta semana, em várias lugares, mas aqui na região, infelizmente, não. Mas vamos continuar investindo em sistema de água para que todas as localidades tenham abastecimento de água”.

