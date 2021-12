Estrada de Adustina receberá obras de requalificação

Obras de requalificação no trecho do entroncamento da BA-084 com a BA-220, que liga o município de Adustina às cidades de Sítio do Quino, Antas, Fátima e Cícero Dantas, foram autorizadas pelo governador Rui Costa, nesta quarta-feira (11). No total, serão 15 quilômetros de estrada recuperados na região. O governador também deliberou o início das obras de pavimentação em paralelepípedo das Ruas Francisco Vieira Andrade e J. José Santana e dos povoados Lagoa do Barro e Vila São José. As duas assinaturas somam um investimento de mais de R$ 7,8 milhões.

O governador destacou que são ações que vão melhorar a vida dos moradores de toda a região. "Além destas ações de infraestrutura, que engloba recuperação de estradas e pavimentação de ruas, celebramos convênios importantes para a Agricultura Familiar e inauguramos, oficialmente, um sistema de abastecimento de água, que teve investimento de R$ 18 milhões, e vai beneficiar Adustina, Heliópolis e Paripiranga”, contabilizou. O Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) conta com uma estação elevatória, 30 quilômetros de adução, tratamento de água, uma casa de cloração, duas casas de química, três reservatórios e 5.214 ligações domiciliares.

Na visita a Adustina, Rui Castro também entregou 1.499 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar dois convênios no âmbito do Projeto Bahia Produtiva. Um deles, nas áreas de Apicultura e Caprinovinocultura, beneficiará o município de Novo Triunfo e o outro convênio, no segmento de Fruticultura, favorecerá Ribeira do Amparo.

