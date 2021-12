Escola em Itapicuru ganha quadra poliesportiva coberta

Alunos do Colégio Antônio Carlos Magalhães, em Itapicuru, contam agora com uma quadra poliesportiva coberta. O equipamento, além de potencializar a prática de diferentes esportes, receberá, também, eventos sociais, feiras de ciência e outras atividades socioculturais, conforme destacou Walter Pinheiro, secretário da Educação do Estado.

A unidade escolar foi fundada em 1988 e conta com 520 estudantes matriculados no Ensino Médio Regular e na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

adblock ativo