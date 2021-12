Em Canudos, comunidade do Raso comemora festa do padroeiro São João

A comunidade do Raso, em Canudos, comemora, neste sábado, a festa do seu padroeiro: São João. A programação terá como atrações Franklin Ítalo, Vibrasom & Zito Vila Nova e Planeta Forró, além de contar com torneios de futebol masculino e feminino e premiação em dinheiro, com as participações das equipes: Serra Branca, Raso, Massacará, Terra da Lua, Nova Esperança e Junco.

