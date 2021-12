Edição especial da Feira Cidadã em Pedro Alexandre prossegue nesta quinta

A edição especial da Feira Cidadã em Pedro Alexandre, um dos municípios baianos mais atingidos pelas fortes chuvas, prossegue até esta quinta-feira (25). Os serviços de saúde e cidadania estão sendo realizados na Avenida João Batista de Carvalho, e deverão contemplar cerca de cinco mil pessoas. A feira é promovida pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA). No último domingo, a Feira Cidadã marcou presença em Coronel João Sá, cidade que também foi atingida pelas chuvas.

Consultas e exames estão sendo disponibilizados para a população desde quarta (24), nas especialidades de Cirurgia Geral, Clínica Geral, Pediatria, Oftalmologia (com rastreio de catarata e distribuição de óculos) e Odontologia, além de exames de ultrassonografia de diferentes áreas, ecocardiograma, preventivos, imunização e testes rápidos.

O coordenador da Feira pelas VSBA, Edvaldo Gomes, ressaltou que o Odontomóvel ficará na cidade ainda por dez dias. “As cirurgias de catarata serão agendadas para os dias 18 e 19 de agosto e serão feitas em Coronel João Sá. Já os procedimentos eletivos serão realizados no Hospital Regional de Jeremoabo", explicou, ressaltando que partiu da primeira-dama do Estado e presidente das Voluntárias, Aline Peixoto, a ideia de promover uma feira em caráter emergencial nos municípios castigadaos pelas chuvas.

Na área da Cidadania, as ofertas são viabilizadas por uma carreta do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), onde os moradores de Pedro Alexandre estão podendo fazer a primeira ou segunda via da identidade; se inscrever no Cadastro Pessoa Física (CPF) e tirar certidão de antecedentes criminais.

