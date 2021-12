Cursos gratuitos sobre turismo serão oferecidos em Alagoinhas

A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo (SECET) de Alagoinhas, em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR), irá oferecer cursos gratuitos do programa PROQUALISetur. Serão ministradas oficinas sobre Noções conceituais do turismo e Produção Associada ao Turismo (4/12); Turismo Religioso e Qualidade de Atendimento ao Turista (5/12) e Turismo e Cidadania (6/12).

A ação visa a melhoria da qualidade dos serviços turísticos já existentes e a percepção dos potenciais turísticos do município, possibilitando oferecer um receptivo de boa qualidade aos turistas e visitantes, além da valorizar as suas tradições, gerar empregos e fortalecer a atividade econômica do turismo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30/11, na SECET, localizada na Biblioteca Pública Municipal Maria Feijó.

adblock ativo