Crianças de Rio Real recebem presentes de Natal de PM

Cerca de 700 crianças do município de Rio Real receberam presentes de Natal de policiais militares. A ação faz parte do projeto ‘Soldado Noel’ e se baseia na adoção, por parte dos policiais e de moradores da cidade, de cartas elaboradas pelas crianças. As entregas foram realizadas em sete unidades de ensino, com a participação de um Papai Noel.

O projeto começou em 2015 e está na terceira edição. O objetivo é aproximar a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Rio Real) da comunidade. Neste ano, a inciativa se expandiu para os pelotões de Itapicuru e Olindina, também pertencentes à área da 6ª CIPM, atendendo 100 e 400 crianças, respectivamente.

