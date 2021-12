Convênio é assinado para fortalecimento de consórcio intermunicipal

Um convênio de cooperação técnica visando o fortalecimento do Consórcio Intermunicipal do Semiárido Nordeste II (CISAN) foi assinado entre a Secretaria do Planejamento (SEPLAN) e a Prefeitura Municipal de Banzaê. A partir deste convênio, o CISAN irá adquirir móveis, equipamentos de informática, aparelhos de ar condicionado e um veículo, possibilitando a sua estruturação. A assinatura do convênio, realizada nessa quarta-feira (19), foi autorizada pelo governador Rui Costa, durante visita à cidade, no último sábado.

“Este acordo é um desdobramento de uma política que o Estado tem adotado em diversas áreas, estimulando o surgimento de atividades consorciadas não só em um processo de otimização, mas principalmente na busca da eficiência de serviços, como por exemplo, manutenção de estradas e a área de saúde, que tem sido cada vez mais exitosa com as policlínicas. Esta política de se pensar territorialmente e agir de forma consorciada visa, cada vez mais, reunir esforços e recursos para ir melhorando a vida dos cidadãos", ressaltou o secretário do Planejamento do Estado, Walter Pinheiro.

A prefeita de Banzaê, Jailma Dantas, que também preside o CISAN, falou sobre a importância do convênio na estruturação do consórcio. “Vai permitir que a gente possa ter uma sede para o atendimento aos prefeitos e a todos os munícipes. Então, vem em um momento muito bom, em que estamos assumindo, há sete meses, esse Consórcio que, para funcionar, precisa ter a sua sede. Hoje, temos muitas ações que não podem acontecer de forma individual e que só vamos resolver de forma consorciada. O consórcio, pra mim, hoje, é fundamental para que se resolva os problemas de ordem regional”.

adblock ativo