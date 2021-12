Contribuintes têm descontos para quitar débitos com o SAAE

Pensando em reduzir o número de inadimplência – que já representa uma dívida de mais de R$ 1 milhão – o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Alagoinhas está parcelando contas e oferecendo descontos nas multas e juros para ajudar o contribuinte a quitar dívidas com o órgão. Para obter acesso aos descontos, o interessado deverá procurar o Posto de Atendimento do SAAE, na Rua Moreira Rego, nº 9977, no Centro, e apresentar cópias do RG, CPF e do contrato de locação, para quem não for proprietário do imóvel.

As datas de encerramento de negociação por localidade são: Urupiara e Estevão: até às 17h desta sexta (24); Narandiba: até às 17h do dia 28/11 e Espuma/ Disai/ BR-101: até às 17h do dia 30/11. Após o prazo, a SAAE informa que quem não tiver regularizado a dívida poderá ter o fornecimento de água suspenso. Para mais informações, os usuários devem entrar em contato pelos seguintes canais: 0800 702 7065; (75) 98180 4500 (whatsApp) e ouvidoria@saaealagoinhas.com.br

