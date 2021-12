Construção de estrada que liga comunidades rurais de Canudos é iniciada

As obras para a construção da estrada que liga o povoado de Bom Jardim à comunidade do Rosário, em Canudos, são iniciadas na região. Serão mais de 13 quilômetros de estrada rural beneficiada com serviços de abertura de rodagem, patrolamento e cascalhamento. O recurso, no valor de 750 mil reais, foi assegurado junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. O investimento, segundo o prefeito Genário Rabelo, tem o objetivo de levar acesso mais seguro aos moradores e produtores das comunidades rurais.

O prefeito ressalta que a gestão, ao conquistar o recurso, está, atendendo à uma reivindicação antiga da população dessas localidades. "Os moradores dessas comunidades ficam isolados, pois estão distantes da sede. Então, essa importante obra vai aproximar as comunidades rurais da sede do município, garantindo o desenvolvimento econômico e melhorando a qualidade de vida do agricultor familiar, que quando colhe alguma coisa, muitas vezes, não tem como transportar", enaltece o gestor.

