Construção de cisternas beneficiará 100 famílias em Canudos

O Projeto Cisternas, executado pelo Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (Constesf), iniciou mais uma etapa de construção de cisternas de consumo humano em Canudos. Mais 100 famílias serão beneficiadas com tecnologias de captação e armazenamento de até 16 mil litros de água de chuva em regiões atingidas pela seca.

Diversas comunidades rurais estão sendo atendidas e os beneficiados estão sendo capacitados e orientados sobre o funcionamento das cisternas, a fim de manter a qualidade da água e garantir a durabilidade da tecnologia.

"As comunidades rurais precisam de políticas que garantam qualidade de vida e dignidade. Esse é nosso objetivo com o Projeto Cisternas, chegar a quem mais precisa garantindo o essencial para a vida de qualquer pessoa: Água de qualidade. Estamos felizes em poder beneficiar cada vez mais gente e transformar vidas", ressalta o presidente do Constesf, Genário Rabelo. Com apoio da Prefeitura de Canudos, o Constesf já entregou mais de 400 tecnologias sociais que estão proporcionando acesso à água de qualidade e à segurança alimentar no município.

