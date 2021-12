Conde promove o seu 1º Festival do Coco

O município de Conde é um dos maiores produtores de coco do país, assumindo posição importante como atividade geradora de emprego e renda. É dentro deste contexto que a Prefeitura Municipal de Conde realiza o 1º Festival do Coco do Conde, que acontece entre os dias 22 e 28/1. O evento foi criado com o objetivo de fortalecer o agronegócio do coco, através da difusão de tecnologias, inovações, capacitação e qualificação técnica.

Voltado para empresários, produtores rurais, estudantes e comunidade local, o festival consta de uma programação técnica, com a promoção de cursos, e outra cultural-musical, com apresentações de artistas locais e show do grupo Harmonia do Samba, na Praça Severiano Vieira, no dia 26.

Os cursos, voltados às inovações tecnológicas relacionadas à cultura do coco, serão ministrados por especialistas e pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). As inscrições para os cursos são feitas presencialmente na Secretaria de Agricultura do município ou através do site institucional .

